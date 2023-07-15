Тиктокера Артура Бабича проверят на дискредитацию ВС РФ

Тиктокера Артура Бабича проверят на дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщает Mash.

Бабича проверят по статье 280.3 Уголовного кодекса России. Она предусматривает ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ, в том числе за публичные призывы к воспрепятствованию их использования в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан.

По данным Telegram-канала, заявление на проверку Бабича уже поступило в Генеральную прокуратуру России. Отмечается, что глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин надеется на то, что блогера обвинят, признают виновным и депортируют.

В ноябре 2022 года блогеры Даня Милохин и Артур Бабич исполнили гимн Украины во время прямой трансляции в соцсети. В видео уроженец Кривого Рога Бабич учит друга правильному произношению слов на украинском.

В августе 2022 года стало известно, что Бабич уехал в США. Он публиковал снимки из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Лас-Вегаса. Вместе с ним покинули Россию другие участники творческой группы Dream Team — Аня Покров и Маха Горячева. Позже Бабич начал путешествовать в другие страны. Он посетил такие города как Ереван и Дубай.