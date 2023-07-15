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Mash: блогера Артура Бабича проверят на дискредитацию ВС РФ

Тиктокера Артура Бабича проверят на дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщает Mash.

Тиктокера Артура Бабича проверят на дискредитацию ВС РФ
© globallookpress.com

Бабича проверят по статье 280.3 Уголовного кодекса России. Она предусматривает ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ, в том числе за публичные призывы к воспрепятствованию их использования в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан.

По данным Telegram-канала, заявление на проверку Бабича уже поступило в Генеральную прокуратуру России. Отмечается, что глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин надеется на то, что блогера обвинят, признают виновным и депортируют.

В ноябре 2022 года блогеры Даня Милохин и Артур Бабич исполнили гимн Украины во время прямой трансляции в соцсети. В видео уроженец Кривого Рога Бабич учит друга правильному произношению слов на украинском.

В августе 2022 года стало известно, что Бабич уехал в США. Он публиковал снимки из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Лас-Вегаса. Вместе с ним покинули Россию другие участники творческой группы Dream Team — Аня Покров и Маха Горячева. Позже Бабич начал путешествовать в другие страны. Он посетил такие города как Ереван и Дубай.

12 июля 2023 года Бабич опубликовал снимок с возлюбленной Аней Покров с видом на Москва-Сити.

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