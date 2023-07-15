Эксперт рассказал о главных подвохах в трудовом договоре

«Срочный трудовой договор отличается от бессрочного наличием даты начала трудовой деятельности и ее окончания. То есть из договора должно быть понятно, с какого числа человек приступил к работе и до какого числа работает. Но иногда представители работодателя забывают это указывать. Чаще всего по незнанию, поскольку делать это по злому умыслу себе дороже. Когда приходит срок окончания работы с человеком, оказывается, что его нельзя уволить, ведь срочный договор уже превратился в бессрочный», — объяснил юрист.