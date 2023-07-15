Патриарх Кирилл заявил об угрозе смерти наместника Киево-печерской Лавры

«С большой тревогой отмечаю, что изменение меры пресечения митрополиту Павлу, человеку, находящемуся в преклонных годах, с домашнего ареста на помещение его под стражу грозит ему серьезным ухудшением здоровья и может привести к его смерти в следственном изоляторе», — заявил глава Русской православной церкви.