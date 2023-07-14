Госпитализированный Иван Краско начал видеть галлюцинации

Госпитализированный народный артист России Иван Краско продолжает находиться в тяжёлом состоянии. Врачи рассказали, что у него начались галлюцинации. Об этом сообщает 78.ru.

Согласно имеющейся информации, 92-летний Краско принимает окружающих за свою помощницу Дарью Пашкову . По словам самой помощницы, галлюцинации могут являться побочным действием лекарственных препаратов. Она также добавила, что собирается навестить актёра в больнице 15 июля.

Ранее к народному артисту вызвали скорую помощь, когда тот находился на своей даче в Ленобласти. Краско отвезли в клинику Алмазова, где он перенёс экстренную операцию на сердце и был помещён в реанимацию. Отмечается, что при благоприятном прогнозе врачей артиста могут перевести в неврологическое отделение.