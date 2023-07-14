Власти Таганрога объяснили громкий хлопок

Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев заявил, что Громкий хлопок, который услышали жители разных районов города в Ростовской области, был следствием перехода самолета на сверхзвуковой режим. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители Таганрога! В разных районах города был слышен хлопок. По информации военных — это был переход самолета на сверхзвуковой режим», — утверждает Фатеев.

Он считает, что у местных жителей нет поводов для переживаний, а также попросил их сохранять спокойствие.

До этого в Ростовской области произошел инцидент с военным вертолетом ВС РФ. Винтокрылый летательный аппарат порвал во время полета высоковольтные провода.

Это произошло вблизи села Чалтырь в районе трассы Ростов — Таганрог.

После разрыва высоковольтных проводов возник небольшой пожар, который был быстро ликвидирован.

13 мая два вертолета и два истребителя упали под Брянском. Они могли попасть в авиазасаду. Девять человек погибли в результате четырех крушений военных самолетов и вертолетов ВКС РФ в Брянской области.