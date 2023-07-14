Задержанного в Эстонии россиянина экстрадировали в США

Россиянина Конощенка экстрадировали в США из Эстонии
Россиянина Вадима Конощенка экстрадировали в США из Эстонии, он предстанет перед судом Нью-Йорке сегодня. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на американский Минюст.
«Вадим Конощенок предстанет перед судьей... в федеральном суде Бруклина (Нью-Йорк) сегодня во второй половине дня», — говорится в заявлении ведомства США.
Россиянина обвиняют в сговоре и «других» делах, относящихся к закупкам продукции военного и двойного назначения для России в обход санкций и отмывании денег. Также ему приписывали работу в разведке РФ. Россиянину может грозить до 20 лет лишения свободы.
Напомним, что Конощенка арестовали в Эстонии по запросу США в декабре 2022 года.
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