Минюст зарегистрировал Донецкую епархию РПЦ

Министерство юстиции России зарегистрировало в качестве религиозных организаций Донецкую, Луганскую и Горловскую епархии Русской православной церкви (РПЦ), сообщили в министерстве.

По словам епископа Саввы, все епархии на территории новых регионов России прошли регистрацию в Минюсте, до этого они вышли из состава украинской юрисдикции.