Минюст зарегистрировал Донецкую епархию РПЦ
Министерство юстиции России зарегистрировало в качестве религиозных организаций Донецкую, Луганскую и Горловскую епархии Русской православной церкви (РПЦ), сообщили в министерстве.
«Сведения о религиозных организациях внесены налоговым органом в Единый государственный реестр юридических лиц», – передает ТАСС сообщение.
По словам епископа Саввы, все епархии на территории новых регионов России прошли регистрацию в Минюсте, до этого они вышли из состава украинской юрисдикции.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин поручил Минюсту региона ускорить подготовку документации для перехода в РПЦ.