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В Госдуме сообщили о возврате тел 160 погибших украинцев в зоне спецоперации

Депутат Госдумы, глава парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции (СВО) Шамсаил Саралиев объявил, что Россия вернула тела 160 погибших украинских военных в ходе СВО. Его слова приводит РБК.

Россия вернула тела 160 погибших украинских бойцов на СВО
© РИА Новости

«Провели сегодня обмен», — сказал парламентарий.

По информации Саралиева, данным вопросом занималось Министерство обороны РФ.

Украинская сторона до этого сообщила о возвращении 65 тел.

До этого власти Украины заявили о более семи тысячах пропавших без вести военных ВСУ.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что за время спецоперации России погибло меньше украинских военных, чем граждан, которые стали жертвами землетрясения в Турции в начале февраля. Эта оценка идет вразрез с более ранними заявлениями СМИ и представителей ЕС.

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