Россия вернула тела 160 погибших украинских бойцов на СВО

Депутат Госдумы, глава парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции (СВО) Шамсаил Саралиев объявил, что Россия вернула тела 160 погибших украинских военных в ходе СВО. Его слова приводит РБК.
«Провели сегодня обмен», — сказал парламентарий.
По информации Саралиева, данным вопросом занималось Министерство обороны РФ.
Украинская сторона до этого сообщила о возвращении 65 тел.
До этого власти Украины заявили о более семи тысячах пропавших без вести военных ВСУ.
Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что за время спецоперации России погибло меньше украинских военных, чем граждан, которые стали жертвами землетрясения в Турции в начале февраля. Эта оценка идет вразрез с более ранними заявлениями СМИ и представителей ЕС.