$90.12-0.06101.20+0.52

Телеведущего Дроздова госпитализировали в Москве

Телеведущего Николая Дроздова госпитализировали в московскую больницу. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник.

Телеведущего Дроздова госпитализировали в Москве
© РИА Новости

По данным телеканала, у 86-летнего телеведущего начались воспалительные процессы внутренних органов.

Напомним, что в конце 2022 года Дроздов в результате неудачного падения оказался в больнице с восьмью сломанными ребрами.

Сообщалось, что телеведущий поскользнулся, выходя из машины. При этом в больницу он поехал только через несколько дней. Там он провел две недели и вернулся домой в инвалидной коляске.

Позже Дроздов сообщал о серьезных осложнениях после перелома, в том числе телеведущему стало тяжело дышать и говорить.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости