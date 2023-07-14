Телеведущего Дроздова госпитализировали в Москве

Телеведущего Николая Дроздова госпитализировали в московскую больницу. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник.

По данным телеканала, у 86-летнего телеведущего начались воспалительные процессы внутренних органов.

Напомним, что в конце 2022 года Дроздов в результате неудачного падения оказался в больнице с восьмью сломанными ребрами.

Сообщалось, что телеведущий поскользнулся, выходя из машины. При этом в больницу он поехал только через несколько дней. Там он провел две недели и вернулся домой в инвалидной коляске.