Митрополита Украинской православной церкви Павла призвали взять под стражу

Во время заседания Соломенского суда Киева прокуратура призвала взять под стражу митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Вышгородского и Чернобыльского Павла. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

© Украинская православная церковь

Уточняется, что прокуратура предлагает взять митрополита под стражу до 1 сентября с возможностью внесения 1,6 миллиона долларов залога.

«Прокуратура в суде просит отправить митрополита Павла под стражу до 1 сентября с возможностью внесения залога в размере 60 миллионов гривен (около 1,6 миллионов долларов – прим. ред.)», – сообщает источник.