Митрополита Украинской православной церкви Павла призвали взять под стражу
Во время заседания Соломенского суда Киева прокуратура призвала взять под стражу митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Вышгородского и Чернобыльского Павла. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Уточняется, что прокуратура предлагает взять митрополита под стражу до 1 сентября с возможностью внесения 1,6 миллиона долларов залога.
«Прокуратура в суде просит отправить митрополита Павла под стражу до 1 сентября с возможностью внесения залога в размере 60 миллионов гривен (около 1,6 миллионов долларов – прим. ред.)», – сообщает источник.
Ранее митрополиту Павлу предъявили новые обвинения по статьям «нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно» и «оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно». По этим статьям священнослужителю грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.