В Тункинском нацпарке в Бурятии стало больше медведей

В Тункинском национальном парке в Бурятии в конце июня прошли полевые работы по учету медведей — выяснилось, что хищников стало больше. Об этом сообщает «Восток-Телеинформ» со ссылкой на Минприроды.

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Специалисты насчитали на территории нацпарка 380 медведей — это на 20 особей больше, чем в 2022 году.

Увеличение численности происходит по разным причинам, среди них качество проведения учетных работ, усиление контроля над территорией, отсутствие спортивной охоты, хороший урожай кедрового ореха и снижение факторов беспокойства.