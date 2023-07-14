В «Почте России» объяснили появление необычной вакансии

Вакансия «специалиста по мониторингу настроения сотрудников», опубликованная «Почтой России», не подразумевает обязанностей по поднятию настроения, рассказали в компании в беседе с изданием «Подъем». Как уточнили в «Почте», такая должность всегда была в HR-блоке, и она нужна для исследования вовлеченности и удовлетворенности сотрудников условиями работы.

Такой сотрудник всегда был в HR-блоке «Почты». Он не улучшает и не поднимает настроение сотрудников компании. Его роль — курировать проведение социологических исследований вовлеченности и удовлетворенности сотрудников, а также проводить регулярный мониторинг их настроения, чтобы разрабатывать и внедрять необходимые улучшения в компании, — пояснили в «Почте России».

Как отмечает издание, в вакансии говорится, что в обязанности специалиста входит изучение социально-психологического климата среди сотрудников с помощью опросов и фокус-групп, а также формирование плана корректирующих мероприятий. Требуемый опыт работы соискателя — 1-3 года, кандидат приглашается на полный рабочий день с полной занятостью.

Между тем, по информации издания, в Сети уже появились шутки, что в обязанности специалиста по настроению должна входить организация вечеринок у бассейна с шашлыком.