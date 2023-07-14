Журналист Шаинян* внесен в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес журналиста Карена Шаиняна*, признанного в России иноагентом, в список экстремистов и террористов. Об этом пишет «Лента.ру».
Согласно данным реестра, против журналиста возбуждено дело по экстремистской статье.
«Шаинян* Карен Багратович, 01.07.1981 года рождения, город Иркутск», — говорится в базе.
Продюсер и журналист Карен Шаинян* ведет авторское шоу на YouTube Straight Talk With Gay People, который рассказывает о проблемах ЛГБТ-сообщества. Он также является автором документального сериала «Квирография» о жизни квир-людей России.
В 2022 году он покинул страну. В апреле прошлого года Шаинян* был внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Тогда же в него попала ЛГБТ-активистка Регина Дзугкоева.
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