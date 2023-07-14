Журналист Шаинян* внесен в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес журналиста Карена Шаиняна*, признанного в России иноагентом, в список экстремистов и террористов. Об этом пишет «Лента.ру».

Согласно данным реестра, против журналиста возбуждено дело по экстремистской статье.

«Шаинян* Карен Багратович, 01.07.1981 года рождения, город Иркутск», — говорится в базе.

Продюсер и журналист Карен Шаинян* ведет авторское шоу на YouTube Straight Talk With Gay People, который рассказывает о проблемах ЛГБТ-сообщества. Он также является автором документального сериала «Квирография» о жизни квир-людей России.