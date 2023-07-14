Сын рассказал о состоянии попавшего в реанимацию Ивана Краско

Сын Ивана Краско Федор рассказал, что актер перенес операцию и 14 июля должен быть переведен в обычную палату. Об этом сообщает РИА Новости.

О госпитализации 92-летнего Краско стало известно 13 июля.

Его сын рассказал, что актер попал в реанимацию из-за последствий инсульта.