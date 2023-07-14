Артемий Лебедев раскритиковал жалующихся на низкую зарплату работников

«Да, мир несовершенен, да, не везде большие зарплаты. (...) Ваши коллеги, которые обсуждают свою низкую зарплату, они на нее для начала согласились, это значит, что она в общем соответствует их уровню. Если бы им предлагали в пять раз больше [в другом месте], то они бы пошли туда», — заявил Лебедев, обращаясь к автору письма.