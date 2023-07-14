В РАО высказались о выплатах музыкантам-иноагентам

В РАО заявили, что выплаты российским иноагентам и зарубежным музыкантам с этим статусом должны проходить через спецсчет и с согласия правительства. Об этом пишет РБК.

Музыканты-иноагенты столкнулись с проблемами при получении авторских вознаграждений за публичное воспроизведение своих композиций. Согласно указу президента от мая 2022 года, выплаты правообладателям из недружественных стран и музыкантам, поддержавшим санкции против России, перечисляются только на специальный рублевый счет «О», который заводится по заявлению пользователя-«должника».

Деньги с этого счета могут быть выведены только с разрешения правительственной комиссии. В Российском авторском обществе подтвердили информацию об особом порядке расчета с такими правообладателями. Несмотря на то, что в указе не упоминаются отдельно правообладатели со статусом иноагента, на практике выплаты им за публичное воспроизведение музыки также перечисляются на подобный счет.

В Минфине сообщили, что заявления о разрешении на вывод средств ни от иностранных музыкантов, ни от российских иноагентов пока не поступали.

Сейчас в реестр иноагентов внесены порядка 20 российских исполнителей, среди них: Земфира*, Семен Слепаков*, Илья Прусикин*, Моргенштерн*, Елизавета Гырдымова* (Монеточка), Максим Покровский* и другие.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* рассказал, что не получает сейчас отчислений. Он связал это с тем, что его композиции сейчас вряд ли исполняются в России, поэтому и платить не с чего.

Юристы считают правомерным новое правило РАО проводить расчеты с иноагентами по аналогии с представителями недружественных стран, так как об этом говорится в ФЗ № 255 о контроле за деятельностью иноагентов, вступившем в силу с 1 декабря.