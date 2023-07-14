Жители Шебекинского округа без регистрации получат выплаты

Жители Шебекинского округа, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов, но не зарегистрированы в пострадавших населенных пунктах, начнут получать компенсацию с пятницы. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Правительство РФ ранее приняло решение о выплатах в размере 10 и 50 тысяч рублей для жителей пострадавших муниципалитетов, однако граждане без регистрации в этих районах не имели права на получение этих выплат. Гладков отметил принцип справедливости и сообщил, что найдены внебюджетные источники финансирования для компенсации примерно 2,5 тысячам человек.

Выплаты будут осуществляться только после подтверждения информации о том, что гражданин проживал на данной территории, проверку достоверности предоставляемых данных проводят органы местного самоуправления.