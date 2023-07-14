«Только что сообщили»: режиссер Эдуард Радзюкевич подтвердил госпитализацию Татьяны Васильевой
Актриса Татьяна Васильева действительно была госпитализирована. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил режиссер Эдуард Радзюкевич.
По его словам, он сам узнал об ухудшении самочувствия и госпитализации артистки лишь недавно.
— Буквально только что мне сообщили об этом. Но я подробностей не знаю — только то, что сказано в СМИ, — уточнил Радзюкевич.
Режиссер вместе с Васильевой работает над постановкой спектакля «Семейный переполох». Ожидается, что зрителям смогут представить его уже в сентябре текущего года.
Радзюкевич добавил, что сейчас пытается узнать подробности о состоянии госпитализированной коллеги.
О том, что Васильевой понадобилась срочная помощь врачей, стало известно утром 14 июля. Причиной госпитализации актрисы назвали гипертонию, ее состояние охарактеризовали как средне тяжелое. По некоторым данным, 76-летней Васильевой стало плохо, когда она находилась дома. После того как телезвезда поднялась с кровати, у нее закружилась голова, а при ходьбе наблюдалась неустойчивость.