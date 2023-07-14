Режиссер Эдуард Радзюкевич подтвердил госпитализацию Татьяны Васильевой

Актриса Татьяна Васильева действительно была госпитализирована. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил режиссер Эдуард Радзюкевич.

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По его словам, он сам узнал об ухудшении самочувствия и госпитализации артистки лишь недавно.

— Буквально только что мне сообщили об этом. Но я подробностей не знаю — только то, что сказано в СМИ, — уточнил Радзюкевич.

Режиссер вместе с Васильевой работает над постановкой спектакля «Семейный переполох». Ожидается, что зрителям смогут представить его уже в сентябре текущего года.

Радзюкевич добавил, что сейчас пытается узнать подробности о состоянии госпитализированной коллеги.