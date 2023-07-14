Клещей-переносчиков энцефалита обнаружили в нетипичных регионах России

В 2023 году клещевой вирусный энцефалит в России был выявлен в нетипичных для него регионах - на Камчатке и в Москве. Об этом пишут "Известия".

Кроме того, в этом году были зарегистрированы случаи анаплазмоза, вызывающего воспаление печени и нарушение работы почек, на нетипичных территориях, таких как Москва и Подмосковье. Несмотря на это, Роспотребнадзор утверждает, что все нетипичные случаи единичны, а количество укушенных в этом году даже меньше, чем в прошлом.

В ведомстве уточнили, что в 2023 году в медицинские учреждения обратилось 353 тыс. пострадавших от укусов клещей, что ниже прошлогодних показателей и среднемноголетних значений. Так, Свердловская область, входящая в перечень эндемичных территорий по клещевому вирусному энцефалиту, зарегистрировала почти в два раза меньше пострадавших, чем в 2022 году, и на 1,35 раза меньше, чем среднегодовой уровень. В то же время Роспотребнадзор решил пересмотреть перечень эндемичных территорий по клещевому вирусному энцефалиту и дополнить его четырьмя районами Якутии.

Клещевой энцефалит является наиболее опасной из клещевых инфекций в России, вызывая воспаление мозга и другие серьезные осложнения. Боррелиоз, или болезнь Лайма, также переносится клещами и может вызвать проблемы со здоровьем, такие как боль в суставах и нарушения координации. Обе инфекции были выявлены в разных регионах России, но количество случаев находится на уровне среднемноголетних значений.