В финском аэропорту не пустили в Россию бельгийского политолога
Бельгийский политолог Крис Роман заявил, что в аэропорту Финляндии его не выпустили в Россию. Об этом сообщают «Известия».
«Я планировал ехать в Россию через Финляндию. Но приехал раньше. В аэропорту никакого контроля не было, потому что Финляндия и Бельгия – это Евросоюз, а он как единая страна. Я приехал туда, и там был полный паспортный контроль. Не у всех, и это уже странно, потом я понял почему», – рассказал Роман.
По его словам, вначале сотрудники аэропорта провели тщательный обыск, а потом отправили политолога в центр для мигрантов. Там полицейские заявили, что Романа депортируют обратно в Бельгию. На расспросы политолога сотрудники полиции заявили, что это связано с «личной ситуацией».
Сам Роман считает, что его депортируют из-за того, что он поддерживает действия России и критикует НАТО. Он также утверждает, что не пытался провести с собой что-то незаконное.
Ранее в Финляндии назвали условие для восстановления отношений с Россией.