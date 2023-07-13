В финском аэропорту не пустили в Россию бельгийского политолога

«Я планировал ехать в Россию через Финляндию. Но приехал раньше. В аэропорту никакого контроля не было, потому что Финляндия и Бельгия – это Евросоюз, а он как единая страна. Я приехал туда, и там был полный паспортный контроль. Не у всех, и это уже странно, потом я понял почему», – рассказал Роман.