Актеру Ивану Краско провели операцию на сердце

Перенесший четвертый инсульт народный артист России Иван Краско находится в реанимации после экстренной операции.

© Российская Газета

Как рассказала ИА "Регнум" помощница Ивана Ивановича, операцию на сердце легендарному актеру провели сегодня, 13 июля, в 15:00 ч. в Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге.

По словам помощницы, родственников к актеру пока не допускают.

Краско госпитализировали с его дачи в Грузино под Санкт-Петербургом после того, как у Ивана Ивановича случился приступ - он перестал чувствовать левую часть туловища, левая нога полностью потеряла чувствительность.