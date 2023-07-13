Актеру Ивану Краско провели операцию на сердце, сейчас он в реанимации
Перенесший четвертый инсульт народный артист России Иван Краско находится в реанимации после экстренной операции.
Как рассказала ИА "Регнум" помощница Ивана Ивановича, операцию на сердце легендарному актеру провели сегодня, 13 июля, в 15:00 ч. в Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге.
По словам помощницы, родственников к актеру пока не допускают.
Краско госпитализировали с его дачи в Грузино под Санкт-Петербургом после того, как у Ивана Ивановича случился приступ - он перестал чувствовать левую часть туловища, левая нога полностью потеряла чувствительность.
Иван Краско родился в 1930 году. Снимался с 60-х: "Литейный", "Журов", "Тарас Бульба" и "Мастер и Маргарита" Бортко, "Марш Турецкого", "Улицы разбитых фонарей", "Агент национальной безопасности", десятки других.