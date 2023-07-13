В СПЧ оценили идею признавать многодетными семьи с двумя детьми
Член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, мать семерых детей Ирина Боровова в разговоре с Рамблером прокомментировала идею вице-спикера Государственной думы от партии "Новые люди" Владислава Даванкова, который ранее предложил признавать многодетными семьи с двумя детьми.
Боровова высказалась против инициативы.
Мы до сих пор не можем добиться единого всероссийского статуса [для многодетных с формулировкой] "три и более детей" и единого регламента по этому статусу. То есть у нас звучит "три и более", но, например, в кавказских республиках это "четыре и более детей". Это региональная история.Ирина Боровова Член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества
Такая мера, как выплата материнского капитала на первого ребенка, ранее не привела к ожидаемому эффекту, отметила Боровова.
"Это не улучшило рождаемость ни на грамм. Как рождалось мало первых детей, так мало и рождается, только при этом были потрачены огромные бюджетные средства", — сказала она.
По словам эксперта, в последнее время сложилась тенденция, согласно которой поддержку в первую очередь получают не многодетные семьи как таковые, а малоимущие.
Вместе с тем Боровова отметила, что многодетные родители не ожидают дополнительной финансовой поддержки, когда у них рождаются дети.
"Я часто слышу от чиновников, что, мол, рожают и ждут какую-то особую помощь. Мы ничего не ждем! Рожаем, потому что любим детей! Но если от государства есть поддержка и помощь, то это очень большое подспорье", — заявила член СПЧ.
Для семей, в которых супруги изначально решили завести не более одного ребенка, возможность получить дополнительные меры поддержки при рождении последующих детей не играет роли, выразила мнение Боровова.
"Сколько бы вы им не дали денег - у них все равно будет один ребенок. А семьи, в которых много детей, рожают их, невзирая ни на что", — подчеркнула собеседница.
По ее словам, эффективными способами поддержки многодетных семей могли бы стать такие меры, как предоставление квартиры после рождения пятого ребенка, а также введение единых льгот и единого удостоверения многодетной семьи на всей территории страны.