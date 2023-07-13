В СПЧ оценили идею признавать многодетными семьи с двумя детьми

Мы до сих пор не можем добиться единого всероссийского статуса [для многодетных с формулировкой] "три и более детей" и единого регламента по этому статусу. То есть у нас звучит "три и более", но, например, в кавказских республиках это "четыре и более детей". Это региональная история.

Ирина Боровова Член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества