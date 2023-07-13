В Госдуме анонсировали создание отдельной профессии для блогеров

Депутат Госдумы Яна Лантратова анонсировала выделение профессии блогера в отдельный вид экономической деятельности. Об этом она объявила у себя в Telegram-канале.

© Lenta.ru

«Совсем скоро сфера, которая в нашей стране существует де-факто, наконец-то станет признанной областью экономической деятельности де-юре», — написала она.

По словам депутата, масштаб рынка influence-маркетинга достиг 45-50 миллиардов рублей.

Лантратова напомнила, что ранее инициировала выделения в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) отдельного кода для блогерской деятельности. Это предложение Минэкономразвития. Она также рассказала, что ранее встретилась с сооснователем Ассоциации блогеров и агентств Максимом Перлиным. С ним были обсуждены дальнейшие шаги к выделению деятельности блогеров в отдельную профессию.

Ранее группа депутатов Госдумы подготовила законопроект о добровольной регистрации блогеров как СМИ. Предполагается, что блогеры смогут официально участвовать в мероприятиях и вести съемку в общественных местах, при этом к ним будут предъявляться те же требования, что и к журналистам. Это же проект предлагал ввести для профессии блогера отдельный код в ОКВЭД.