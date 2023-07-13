Оценена перспектива прихода жары в Россию из Европы

В настоящее время в Европе наблюдается аномальная жара, однако в ближайшую неделю в центральной части России температур на уровне плюс 30-40 градусов ожидать не стоит. Об этом «МИР 24» Михаил Леус.

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Он рассказал, что накрывшая Европу волна жары — явление, связанное с глобальным изменением климата, при котором чрезвычайно высокая температура сохраняется длительный период. В это время организм человека подвергается стрессу не только днем, но и в так называемые тропические ночи, когда невозможно отдохнуть от высоких температур.

В Португалии 12 июля максимальная температура достигала плюс 38 градусов, на юге Италии — плюс 40 градусов, в Греции — плюс 41 градуса. Эти температуры примерно на пять-семь градусов превышают климатическую норму середины июля.

По словам синоптика, в европейской части России в предстоящую неделю погода будет неустойчивой. Из-за преобладания циклонов над этой частью страны будет циркулировать холодный воздух, а также возможны дожди. Никакой волны жары при этом быть не может, отметил Леус.

Он напомнил, что температура, похожая на европейскую, недавно была на Урале (плюс 40-42 градуса). При этом жаркая погода закончилась грозами и ливнями. Синоптик заявил, что пик максимальной температуры с Уральского региона вскоре переместится на юг Западной Сибири, где она в ближайшие дни поднимется на четыре-семь градусов выше нормы. Жара также ждет Новосибирскую и Томскую области, Алтай, Хакасию и юг Красноярского края. Леус предположил, что температура в этих регионах побьет рекорды.