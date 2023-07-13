В ООН сообщили примерную дату остановки эпидемии СПИДа

В связи с расширением масштабов тестирования на ВИЧ и противовирусного лечения во многих государствах, эпидемию СПИДа в мире можно остановить к 2030 году. Об этом сообщается в докладе на сайте Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС).

© Газета.Ru

«В докладе ЮНЭЙДС утверждается, что с эпидемией СПИДа можно покончить к 2030 году, и описывается путь достижения этой цели», — сказано в материале.

Отмечается, что искоренение СПИДа — это политический и финансовый выбор, а государства, идущие по этому пути, добиваются впечатляющих результатов.

Согласно данным ЮНЭЙДС, в Ботсване, Эсватини, Руанде, Танзании и Зимбабве 95% людей, инфицированных СПИДом, проинформированы об этом и получают соответствующее лечение. Еще в 16 странах, где проживает 65% ВИЧ-инфицированных, тоже приближаются к достижению данной цели.

Тем не менее, в докладе говорится, что 23% новых случаев заражения СПИДом зафиксировано в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где число новых случаев инфицирования увеличивается «тревожными темпами». Например, в Восточной Европе и Центральной Азии (+49% с 2010 года), а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке (+61% с того же года).