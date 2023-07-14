В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

В трех московских аэропортах в пятницу, 14 июля, произошла отмена и задержка 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

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Так, стало известно, что во Внуково перенесли вылеты 4 воздушных судов, 6 авиарейсов отменили. В Домодедово задержали 20 рейсов, один — отменили. В Шереметьево, в свою очередь, перенесли 8 рейсов.

Тем временем информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.