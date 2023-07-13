Стали известны подробности госпитализации в реанимацию Ивана Краско

Появились подробности о госпитализации в реанимацию народного артиста России Ивана Краско. 92-летний актер не чувствует ногу и его речь нечеткая, сообщает Telegram-канал Mash.

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Артист госпитализирован в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова. С Иваном Краско находятся его родные. Артиста увезли с дачи в Ленинградской области, "скорую" вызвал сын. Иван Краско смог позвать его на помощь, когда понял, что не может сам встать.