Стали известны подробности госпитализации в реанимацию Ивана Краско

Mash: Госпитализированный в реанимацию Иван Краско не чувствует ногу
Появились подробности о госпитализации в реанимацию народного артиста России Ивана Краско. 92-летний актер не чувствует ногу и его речь нечеткая, сообщает Telegram-канал Mash.
Артист госпитализирован в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова. С Иваном Краско находятся его родные. Артиста увезли с дачи в Ленинградской области, "скорую" вызвал сын. Иван Краско смог позвать его на помощь, когда понял, что не может сам встать.
Напомним, в январе артист перенес инсульт, а в декабре прошлого года - гипертонический криз. Врачи тогда настаивали на длительной реабилитации, но Иван Краско покинул больницу раньше, чтобы сыграть в спектакле на сцене Театра Комиссаржевской, где служит до сих пор.