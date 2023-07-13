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Актера Ивана Краско госпитализировали в реанимацию

Актер Иван Краско экстренно госпитализирован в реанимацию в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает портал 78.ru.

Экстренно госпитализирован 92-летний актер Иван Краско
© globallookpress.com

Краско находится в одном из профильных кардиологических центров Петербурга. Как стало известно изданию, врачи обнаружили у 92-летнего актера неблагоприятные последствия инсульта. Сейчас он под наблюдением врачей.

92-летний народный артист России почувствовал резкое недомогание 13 июля около полудня. Ему вызвали скорую помощь, после чего врачами было принято решение о госпитализации.

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Краско уже госпитализировали в 2023 году — он находился в Елизаветинской больнице с 6 по 19 января с подтвердившимся подозрением на инсульт.

«Да, меня выписали, все в порядке», — говорил Краско после выписки.

Он поблагодарил врачей Елизаветинской больницы за профессионализм и чуткое, «великолепное» отношение.

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