Театр "Современник" отменил спектакли с Мариной Неёловой из-за ее болезни

Театр "Современник" отменил спектакли с участием народной артистки РСФСР Марины Неёловой . Это связано с её болезнью, приводит РИА Новости сообщения дирекции театра.

Ранее сообщалось о том, что Марину Мстиславовну экстренно госпитализировали в реанимацию. Однако затем эту информацию в театре опровергли, заявив, что она "в строю" и находится дома.