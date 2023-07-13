Театр "Современник" отменил спектакли с Мариной Неёловой из-за ее болезни
Театр "Современник" отменил спектакли с участием народной артистки РСФСР Марины Неёловой. Это связано с её болезнью, приводит РИА Новости сообщения дирекции театра.
Ранее сообщалось о том, что Марину Мстиславовну экстренно госпитализировали в реанимацию. Однако затем эту информацию в театре опровергли, заявив, что она "в строю" и находится дома.
76-летняя артистка известна по множеству картин, среди которых "Старая, старая сказка", "Тень", "Сломанная подкова", "Осенний марафон", "Азазель", "Сибирский цирюльник", "Фантазии Фарятьева", "Дорогая Елена Сергеевна" и другие.