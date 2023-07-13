Работающие с заключенными сотрудники ФСИН досрочно выйдут на пенсию

При проведении оценки условий труда, помимо исследования и измерения вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса, предложили учитывать также специфику отдельных видов трудовой деятельности. Соответствующий закон Госдума приняла 13 июля.

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Предложенные нормы позволят досрочно выходить на пенсию людям, которые трудятся в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, если их работа предполагает взаимодействие с заключенными.

Еще одна норма документа разрешает электронный документооборот при проведении проверок условий труда, в том числе использование электронных цифровых подписей.