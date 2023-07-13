Госпитализирована актриса Марина Неелова

Советскую и российскую актрису Марину Неелову экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Все спектакли с участием 75-летней актрисы в московском театре «Современник» отменены на неопределенный срок.

По информации канала, актриса почувствовала себя плохо в начале июля и с болями в животе обратилась к врачу. После госпитализации были диагностированы неинфекционный гастроэнтерит и колит. На дополнительном обследовании врачи выявили новообразование в кишечнике и назначили биопсию. Сейчас Неелова находится под присмотром врачей.

Народная артистка России известна по ролям в «Осеннем марафоне», «Монологе», картинах «Ты у меня одна», «Дорогая Елена Сергеевна» и многих других.