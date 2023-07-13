Опубликованы фотографии из эпицентра каховской катастрофы
Информационное агентство ТАСС опубликовало снимки последствий разрушения Каховской ГЭС. На кадрах видны пересохший Северо-крымский канал, остатки дамбы Каховской ГЭС, а также машинное отделение станции.
В ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды.
Полностью или частично оказались затоплены сразу несколько населенных пунктов Херсонской области, расположенных вдоль русла Днепра.
Кадры из эпицентра каховской катастрофы – в галерее «Рамблера».
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