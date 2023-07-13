Опубликованы фотографии из эпицентра каховской катастрофы

Информационное агентство ТАСС опубликовало снимки последствий разрушения Каховской ГЭС. На кадрах видны пересохший Северо-крымский канал, остатки дамбы Каховской ГЭС, а также машинное отделение станции.

В ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды.