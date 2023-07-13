Путин протестировал защищенную квантовую видеосвязь

Президент России Владимир Путин протестировал работу защищенной видео-конференц-связи (ВКС) на основе квантовых сетей. Инновацию ему представили на Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".

Работу системы продемонстрировали на практике: для этого на видеостену вывели изображение из Центра управления и мониторинга магистральной квантовой сети Российских железных дорог. Во включении по ВКС приняли участие МГУ им. М. В. Ломоносова во главе с ректором Виктором Садовничим и Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского. Участники мероприятия рассказали главе государства о формировании межуниверситетской квантовой сети.