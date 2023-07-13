В Тюмени над Турой установили бронзовую скульптуру Владимира Высоцкого

Отныне на верхнем ярусе тюменской набережной, откуда хорошо просматривается Тура, будет жить Владимир Высоцкий.

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Как водится, с гитарой и в свитере. Но еще и с блокнотом на табурете, раскрытым на строчках про тюменскую нефть: песня про героизм простых людей, причем с долей необидного юмора, в начале 70-х годов стала неофициальным гимном сибирских нефтяников. Композиция скульптора из Владивостока Петра Чегодаева появилась в Тюмени по инициативе местных меценатов. Она приурочена к 85-летию любимого многими поколениями актера, поэта, автора-исполнителя.

Защитное покрывало с бронзовой фигуры снял Никита Высоцкий, специально прилетевший на церемонию презентации.

- В конце июля будет 43 года, как отца нет. Несмотря на то, что есть улицы его имени, корабли, памятники, он не становится далеким от нас историческим персонажем. Его слова звучат так, как будто написаны вчера, - сказал он.

Бронзовый Высоцкий довольно реалистичен. Прежде чем отлить форму, специалист обращался к компьютерному моделированию лица маэстро. Кажется, будто любимый многими поколениями кумир только что завершил концерт на сцене и спустился в зал к слушателям сыграть на бис. В вечернее время его подсветят локальные лампы.