Комитет Госдумы одобрил переименование ОБЖ

Комитет Государственной Думы по просвещению рекомендовал к принятию поправку о переименовании школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в «Основы безопасности и защиты Родины». Об этом 13 июля сообщает ТАСС.

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Как писала «Парламентская газета», о необходимости принятия такого решения 21 июня заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, отметив, что поскольку в курс входит сейчас и начальная военная подготовка, то предмет нуждается в развитии.