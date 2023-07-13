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Комитет Госдумы одобрил переименование ОБЖ

Комитет Государственной Думы по просвещению рекомендовал к принятию поправку о переименовании школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в «Основы безопасности и защиты Родины». Об этом 13 июля сообщает ТАСС.

Комитет Госдумы одобрил переименование ОБЖ
© Парламентская газета

Как писала «Парламентская газета», о необходимости принятия такого решения 21 июня заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, отметив, что поскольку в курс входит сейчас и начальная военная подготовка, то предмет нуждается в развитии.

Такая поправка поступила ко второму чтению законопроекта о привлечении школьников к общественно полезному труду.

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