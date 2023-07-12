Стало известно о состоянии сына Ефремова после операции

Врачи сына российского актёра Михаила Ефремова рассказали о его состоянии после операции. Об этом сообщают «Известия».

По словам медиков, выпавший из окна Николай Ефремов остаётся в тяжёлом состоянии. Помимо обнаруженных ранее ран, у него был выявлен многооскольчатый характер перелома руки. На данный момент врачи уже удалили у Николая гематому, достали из ран обломки, провели временную фиксацию спицами и наложили пластину.

При этом сам Николай Ефремов, по словам врачей, мешает работе медиков и грубо себя ведёт с персоналом. Уточняется, что пострадавший отказывается лечиться и постоянно вступает в конфликты с врачами – те связывают такое поведение с начавшимся синдромом отмены.