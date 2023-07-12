На курортах Туапсинского района запретили купаться в море до 19 июля

Купание в море запретили в Туапсинском районе Краснодарского края в связи с недавними подтоплениями. Об этом в среду, 12 июля, сообщили в пресс-службе местной администрации.

— В связи с введением в Туапсинском районе из-за выпавших ливней режима «ЧС» в муниципалитете наложен запрет на купание в море. Действует он по 19 июля, — говорится в публикации.

Там также отметили, что решение принято во избежание ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в районе. Сотрудники Роспотребнадзора в настоящее время проводят лабораторные исследования морской воды и грунта, взятого на пляжах, на соответствие установленным нормам, передает Telegram-канал Туапсинской администрации.

В четырех населенных пунктах Кубани ввели режим чрезвычайной ситуации. Глава муниципального образования района Сергей Бойко сообщил, что из зон затопления в пункты временного размещения проводится эвакуация населения.