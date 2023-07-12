Патриарх Кирилл назвал передачу «Троицы» РПЦ историческим событием
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду, 12 июля, назвал передачу иконы Троица Андрея Рублева в безвозмездное пользование РПЦ историческим событием.
— Историческое событие совершилось. Мы сегодня символически свидетельствуем о том, что страна живет в иное время, в иную эпоху, — заявил он.
Патриарх также поблагодарил правительство и лично министра культуры России Ольгу Любимову, которая принимала участие в подписании договора о передаче иконы, передает официальный сайт РПЦ.
Икону «Троица» Андрея Рублева передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре. Договор подписали патриарх Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова.
Патриарх Кирилл возглавил литургию у иконы «Святая Троица» в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.
Последние сто лет икона «Троица» находилась в Третьяковской галерее. Однако недавно ее решили вернуть Русской православной церкви. Об истории этой иконы, ее ценности для мировой и русской культуры, а также о том, как она попала в Третьяковку, — в материале «Вечерней Москвы».