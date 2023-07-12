Патриарх Кирилл назвал передачу «Троицы» РПЦ историческим событием

— Историческое событие совершилось. Мы сегодня символически свидетельствуем о том, что страна живет в иное время, в иную эпоху, — заявил он.

Последние сто лет икона «Троица» находилась в Третьяковской галерее. Однако недавно ее решили вернуть Русской православной церкви. Об истории этой иконы, ее ценности для мировой и русской культуры, а также о том, как она попала в Третьяковку, — в материале «Вечерней Москвы».