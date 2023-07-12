РПЦ сообщила о передаче «Троицы» Рублева Троице-Сергиевой лавре
Икону «Троица» Андрея Рублева передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре. Об этом в среду, 12 июля, сообщили в пресс-службе Русской православной церкви (РПЦ).
— Состоялась церемония утверждения договора между Государственной Третьяковской галереей и Свято-Троицкой Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование лавре иконы Святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым, — говорится в сообщении.
Договор подписали патриарх Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова.
— Прошло (надеемся, безвозвратно) то время, когда святыни изымались из церкви, и наступило время, когда церкви возвращаются святыни, — заявил патриарх.
Он также выразил надежду на дальнейшее развитие диалога между церковью и государством, передает официальный сайт РПЦ.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у иконы «Святая Троица» в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.
Последние сто лет икона «Троица» находилась в Третьяковской галерее. Однако недавно ее решили вернуть Русской православной церкви. Об истории этой иконы, ее ценности для мировой и русской культуры, а также о том, как она попала в Третьяковку, — в материале «Вечерней Москвы».