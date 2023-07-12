РПЦ сообщила о передаче «Троицы» Рублева Троице-Сергиевой лавре

— Прошло (надеемся, безвозвратно) то время, когда святыни изымались из церкви, и наступило время, когда церкви возвращаются святыни, — заявил патриарх.

Последние сто лет икона «Троица» находилась в Третьяковской галерее. Однако недавно ее решили вернуть Русской православной церкви. Об истории этой иконы, ее ценности для мировой и русской культуры, а также о том, как она попала в Третьяковку, — в материале «Вечерней Москвы».