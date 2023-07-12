Сын Михаила Ефремова отказывается лечиться после падения из окна

Актер Николай Ефремов отказывается принимать необходимые препараты после падения из окна. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник в медицинских кругах.

Врачи рассказали, что сын актера Михаила Ефремова якобы относится к персоналу негативно, и утверждает, что не хочет лечиться. Медики, по данным источника, связывают поведение Николая с синдромом отмены.

11 июля Николаю Ефремову провели операцию на сломанном локтевом отростке. После очередной операции, уточнили врачи, Николай находится в удовлетворительном состоянии: сам дышит, ест и разговаривает. У него выявлена пневмония.

Николай Ефремов был госпитализирован 30 июня после падения из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. У него диагностировали тяжелую сочетанную травму, после чего провели срочную операцию. На фоне значительной потери крови у наследника артиста также выявили анемию.