Мемориальная зона в честь участников ВОВ появилась на востоке Москвы

МОСКВА , 12 июля. /ТАСС/. Мемориальная зона с памятными обелисками появилась на "Аллее памяти", создаваемой в московском районе Соколиная гора на востоке мегаполиса. Об этом сообщает в среду префектура Восточного административного округа столицы.

"На Вольной улице в районе Соколиная Гора продолжается обустройство "Аллеи памяти", уже готова мемориальная зона с обелисками в память о воинах - работниках бывшего Авторемонтного завода № 1 "Аремз" и действующего "Московского завода тепловой автоматики", погибших в годы Великой Отечественной войны", - сказали в префектуре.

Там отметили, что для удобства жителей специалисты проложили пешеходные дорожки и установили опоры освещения, обновили детскую и спортивную площадки, обустроили зоны тихого отдыха и привели в порядок газон. "По обе стороны от мемориальной зоны будут размещены стенды с исторической информацией, а также будет установлен арт-объект со стихами на военную тематику", - заключили в префектуре.