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Артемий Лебедев отреагировал на конфискацию квартиры в Киеве

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что жалеет об изъятии недвижимости в Киеве. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Артемий Лебедев отреагировал на конфискацию квартиры в Киеве
© Lenta.ru

«Жалко киевскую квартирку. Буду скучать по ней», — сообщил Лебедев.

К сообщению он приложил фотографии внутреннего устройства жилья.

Дизайнер находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ранее две его находящиеся в центре украинской столицы квартиры площадью 138 и 193 квадратных метра изъяли по решению Высшего антикоррупционного суда республики.

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На конфискацию квартир Лебедева отреагировали в Совете Федерации. Крымский сенатор Ольга Ковитиди назвала произошедшее «правовой вакханалией» и «проявлением русофобии». В свою очередь, адвокат Павел Волошин предложил блогеру обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы вернуть недвижимость.

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