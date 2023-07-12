В Зоосаде Деда Мороза у пары пятнистых оленей родился первый малыш
В Зоосаде Деда Мороза, который располагается в его официальной резиденции в Великом Устюге, у четы пятнистых оленей родилась малышка. И хотя ей всего несколько дней, она уже бегает по вольеру.
Как сообщили в группе в соцсети Зоосада, это первое потомство пары. Олени приехали в Великий Устюг меньше двух лет назад.
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова добавила, что пятнистые олени - заботливые родители. Следят за малышкой, оберегают ее. Да и сам олененок не отходит от них. Но уже проявляет интерес к сотрудникам. Кстати, Зоосад Деда Мороза является филиалом Московского зоопарка.