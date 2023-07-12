В Зоосаде Деда Мороза у пары пятнистых оленей родился первый малыш

В Зоосаде Деда Мороза, который располагается в его официальной резиденции в Великом Устюге, у четы пятнистых оленей родилась малышка. И хотя ей всего несколько дней, она уже бегает по вольеру.

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Как сообщили в группе в соцсети Зоосада, это первое потомство пары. Олени приехали в Великий Устюг меньше двух лет назад.