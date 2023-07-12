В Сахалинской области подтвердилась корь

Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области сообщило о регистрации кори на территории области. Об этом заявляется на официальном сайте ведомства.

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«Случай заболевания зарегистрирован у ребенка в возрасте двух лет, не иммунизированного против кори. По результатам эпидемиологического расследования установлено, что ребенок прибыл на территорию области на отдых из неблагополучного по кори региона», — уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Подчеркивается, что ребенок прибыл на территорию области на отдых из неблагополучного по кори региона.

«В настоящее время заболевший находится на стационарном лечении в медицинской организации инфекционного профиля», — говорится в сообщении.

Ситуация с корью на контроле Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.