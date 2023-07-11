В Сочи продлили штормовое предупреждение до конца среды
В Сочи из-за непогоды продлили штормовое предупреждение до конца 12 июля, сообщается на сайте городской администрации.
До этого времени в городе вероятны сильные дожди, а также ливни с грозами и градом, на реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема. При грозе прогнозируется шквалистое усиление ветра до 15-17 метров в секунду. Также есть опасность формирования смерчей на море на участке Магри — Веселое.
«Пляжи курорта в целях безопасности закрыты для купания. Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности», — говорится в сообщении.
В минувшие выходные на черноморское побережье обрушились ливни. В ночь на 9 июля в Хостинском районе Сочи выпало около 80 миллиметров осадков, в ночь на 10 июля в Адлерском районе — 100 миллиметров осадков. Власти города ввели режим ЧС в поселке Мирный, где после сильного дождя подтопило почти 200 придомовых территорий и домов.