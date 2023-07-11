На перекрестке улиц в российском городе зафиксировали проявления нефти

"Беру на личный контроль. В Ухте на пересечении улиц Куратова и Интернациональная зафиксировано проявление нефтепродуктов. Наши коллеги совместно с сотрудниками администрации Ухты осмотрели территорию и установили ограждение. Нефтепроявления в ближайшее время будут ликвидированы. Для уборки территории планируем привлечь специалистов ООО "Лукойл-Коми", - сообщила министр в своем Telegram-канале.

Ранее Минприроды Коми сообщало о большом количестве бесхозных отработанных углеводородных скважин, они расположены Усинском, Ижемском, Ухтинском районах и представляют потенциальную опасность для окружающей среды, фиксируются проявления нефти и газа. Предварительно, на Коми находится более 4,5 тыс. таких скважин, из них около 2 тыс. находятся в нераспределенном фонде недр, более 150 - на особо охраняемых природных территориях, около 100 - в границах Ухты.