РПЦ: Киево-Печерскую лавру могут передать Константинополю

Украина рассматривает инициативу передачи Киево-Печерской лавры в ведение Константинопольского патриархата, рассказал зампред Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук. Об этом пишет ТАСС.

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Якимчук отметил, что власти Украины отчетливо осознают: монахи Лавры не пойдут в организацию, созданную раскольниками. Он пояснил, что монахи могут перейти в другие церкви или монастыри, но уход в ПЦУ для них исключен.

На этом фоне, заметил протоиерей, кто-то из высокопоставленных чиновников выдвинул идею о передаче Лавры Константинопольскому патриархату. Он добавил, что по этому вопросу ведется широкая дискуссия в верхах.

По его словам, реализация идеи поставит Константинополь в сложное положение, так как это будет означать публичную поддержку гонений на киевских монахов, соответственно, ухудшит репутацию патриархата.

Якимчук уточнил, что Константинополь не желает такого развития ситуации, при том, что в 2018 году внес Лавру в список объектов, которые «хотел бы забрать себе».