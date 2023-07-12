Режиссера Митту выписали из больницы

90-летнего российского режиссера Александра Митту выписали из больницы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник в медицинских кругах. Также выписку кинематографиста в беседе с РИА Новости подтвердил его сын Евгений.

Во время лечения, рассказали врачи, Митте делали капельницы, также режиссер посещал занятия по ЛФК. Его состояние врачи оценили как нормальное.

Telegram-канал Baza 3 июля сообщил, что Митта почувствовал себя плохо, его якобы частично парализовало, режиссеру вызвали скорую помощь. Позже сын опроверг информацию о параличе.

5 июля стало известно, что Митту перевели из реанимации в неврологическое отделение. Источник в медицинских кругах уточнял, что диагноз Митты звучит как «транзиторная ишемическая атака, синдром внутренней сонной артерии». У режиссера также диагностирована деменция.