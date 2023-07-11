Жителям российского города включили отопление в 40-градусную жару

Жители Екатеринбурга пожаловались на то, что в их домах включили отопление в 40-градусную жару, передает E1 со ссылкой местных жителей.

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Днем 11 июля столбики термометров в городе поднялись до рекордного за всю историю наблюдений значения. На отопление при этом пожаловалась жительница дома на улице Шварца, дом 10/2, а также проживающая в доме на улице Белинского, 220 женщина.

В аварийной службе одного из домов заявили, что систему отопления решили промыть горячей водой, передали жители города. В Товариществе собственников жилья другого дома сказали, что не знают причин произошедшего.

В пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании случившееся назвали нюансами внутридомовых сетей.

«Управляющие компании сейчас ведут подготовку к зиме, возможно, проводятся какие-то работы по промывке системы внутри дома», — сказали там.