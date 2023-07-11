Пранкеры Вован и Лексус раскрыли подробности беседы с Киссинджером

Пранкеры рассказали, что связаться с политиком им помог бывший советник президента Франции Жак Аттали. «Мне интересно, что будет с господином Аттали за то, что он так подставил Киссенджера и других политиков», — отметил Кузнецов. Он добавил, что после их беседы Киссинджер сообщил президенту США Джо Байдену, что разговаривал с Зеленским.